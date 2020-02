La historia de Khoudia Diop: de sufrir bullying por su color de piel a triunfar en la moda

Khoudia Diop, de origen senegalés, fue objeto de burlas durante su adolescencia por el color de su piel. "Se burlaban de mí mientras crecía. Siempre me enfrenté a los acosadores, pero ahora he aprendido a quererme más y a no prestar atención a la gente negativa", reconoce al diario Daily Mail.

Khoudia ha sufrido bullying toda su vida debido a su tez negra, sin embargo, ahora, su piel especialmente negra le ha convertido en una estrella en Instagram, donde tiene más de 280.000 seguidores y en una musa sobre la pasarela. El altavoz que le ha dado la fama le permite ahora luchar por uno de sus objetivos "inspirar a las jóvenes que todas somos diosas por dentro y por fuera".

Ella se denomina a sí misma como 'melanine goddess' ('diosa de la melanina'), y su fama llegó en una campaña en la que se mostraba la belleza de las mujeres de color y luchaba contra el racismo. Precisamente, modelos consagradas como Naomi Campbell o Iman Mohamed ya en los años 80 y 90 comenzaron a acabar con complejos racistas y a dominar las pasarelas.

La BBC explica que un alto número de mujeres negras utiliza cremas abrasivas para blanquearse la piel. Por ello, Khoudia insiste en que "no importa el aspecto que tengas siempre que te sientas guapa por dentro".