Hillary Clinton: "¿No queréis ver, algún día, una mujer presidenta?"

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton recibió el espaldarazo de las mujeres más poderosas de su partido en el 30 aniversario de la organización demócrata EMILY's List, donde no dudó en preguntar a la entregada audiencia: "¿No queréis ver, algún día, una mujer presidenta?". Vestida con traje pantalón y de morado feminista, Clinton se dio un baño de apoyo ante 1.600 personas en una gala construida en torno a la idea de que competirá por la Casa Blanca en 2016.

Mujeres demócratas que han hecho historia como Nancy Pelosi, la primera presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., no sólo la animaron a presentarse de nuevo, sino que dieron por seguro que lo hará. "Hillary Clinton lo tiene todo. Cuando compita, cuando gane, será una de las presidentas más cualificadas de la historia", dijo Pelosi ante un público que se puso en pie en cada mención a la posibilidad de que la ex primera dama se convierta el año que viene en la primera mujer al frente del Gobierno estadounidense.

Clinton mantuvo la incógnita sobre su candidatura, pero dejó caer algunas pistas que emocionaron a la audiencia y cosecharon las mayores ovaciones de la jornada. "Cuando miro esta sala lo que veo son líderes. Lo que os pido es que redobléis los esfuerzos en los próximos meses. ¿No queréis ver más mujeres alcaldes o gobernadoras? ¿No queréis ver más mujeres en el Congreso? Y supongo que es justo que diga, ¿No queréis ver, algún día, una mujer presidenta", dijo ante un público que se puso inmediatamente en pie y no la dejó continuar hasta pasados unos minutos de sonoros aplausos. "Tenemos mucho que hacer en los próximos 20 meses. Tenemos que escuchar las voces de los que nos hemos encontrado en el camino y de los que encontraremos más adelante", añadió.

EMILY's List, que desde 1985 ha reclutado a 9.000 candidatas demócratas, cedió el protagonismo de su 30 aniversario a Hillary Clinton, la mujer que representa lo que muchos consideran ya el mayor reto que ha enfrentado la poderosa organización: lograr que Estados Unidos tenga su primera presidenta en 2016. Todo en la gala, desde los programas a los discursos, destilaba emoción por la posible carrera hacia la Casa Blanca de Clinton tras su intento frustrado en las primarias de 2008 frente al ahora presidente Barack Obama.

El discurso de Hillary, como el que pronunció la semana pasada ante ejecutivas de Sillicon Valley, tuvo mucho de acto pre electoral. Defensa del esqueleto del argumentario demócrata (una economía de todos, igualdad salarial, bajas de maternidad pagadas), ataques a los republicanos, mención a sus orígenes humildes y a lo logrado en su carrera y referencias a su estrenado papel de abuela. "Cuando Bill y yo estábamos esperando por nuestra nieta en el hospital, una de las enfermeras me dio las gracias por luchar por las bajas pagadas", relató. "Yo me acuerdo de cuando era una madre joven y tenía que hacer todos esos equilibrios", añadió.

Las candidatas que apoya EMILY's List defienden el derecho al aborto pero, aunque comparte esa postura, Clinton evitó tocar ese tema y el del acceso a las pastillas anticonceptivas, dos asuntos divisores en el país y que los republicanos batallan de manera férrea. Tampoco hubo referencia alguna a las últimas dos polémicas que la rodean: los posibles conflictos de interés de la Fundación Clinton con las donaciones de gobiernos extranjeros y las dudas levantadas tras conocerse que cuando era secretaria de Estado sólo tenía un correo electrónico privado y no entregó toda la correspondencia al departamento como requiere la ley.

El anuncio de su candidatura podría llegar tan pronto como abril y no más tarde del verano. Aunque no es oficial, ya han trascendido los nombres de sus principales asesores en una operación política medida al milímetro para evitar los errores de 2008. "En 2008 Clinton hizo muchas grietas en el techo de cristal. En 2016 tenemos que destrozar ese cristal y poner a una mujer en la Casa Blanca. Es el momento de terminar el trabajo", dijo la fundadora de EMILY's List Ellen Malcom. "Hillary, nos has oído. Sólo dinos una palabra y estaremos a tu lado. Estamos listas para luchar y estamos listas para ganar en 2016", concluyó Malcom.