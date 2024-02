Guerra Israel-Hamás, en directo: Netanyahu rechaza la oferta de Hamás; EE.UU anuncia haber matado a un líder de Hezbolá

EE.UU ha anunciado este miércoles pasado que ha matado a un "comandante" de la milicia iraquí proiraní Hezbolá. Así lo ha anunciado CENTCOM a través de redes sociales y acusa al fallecido de ser "responsable directo" de la planificación de los ataques de Hezbolá contra fuerzas estadounidenses.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha rechazado la última oferta de Hamás sobre el alto el fuego. Alega que no hay otra alternativa para Israel que el colapso de Hamás. En una rueda de prensa ha declarado que la misión principal de la campaña militar israelí en Franja de Gaza es lograr una "victoria aplastante" sobre el grupo terrorista y ha destacado que el Ejército de Israel está "en el camino" para alcanzar tal objetivo. Ha incidido también que ceder a las exigencias de Hamás sería un desastre para el país. El mandatario asegura que las fuerzas ahora se dirigirán a Rafah, donde está la mayor parte de la población desplazada en condiciones de hacinamiento.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos ha asegurado que la "deshumanización" a la que fueron sometidos los israelíes el pasado 7 de octubre de 2023, "no le da licencia a Israel para deshumanizar a otros". Blinken asegura que "la inmensa mayoría de la población de Gaza no tuvo nada que ver con los ataques y las familias cuya supervivencia depende de las entregas de ayudas de Israel "son como nuestras familias". "No podemos, no debemos perder de vista nuestra humanidad común", señala el secretario. Además, ha destacado que la cifra de muertos en Franja de Gaza sigue siendo muy alta, aunque ha mostrado comprensión ya que asegura que "se enfrentan a un enemigo que se incrusta cínicamente entre hombres, mujeres y niños".

En Franja de Gaza, mientras tanto, continúa la ofensiva del ejército de Israel que esta madrugada ha dejado al menos 14 palestinos muertos, entre ellos cinco niños y un periodista. Las tropas avanzan hacia Rafah.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, ha elevado el número de muertos a 27.700 y el número de heridos a 67.147.