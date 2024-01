Guerra Israel-Hamás, en directo: mueren 21 soldados israelíes por un derrumbe de dos edificios

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, de ideología ultraderechista, Ben Gvir, ha hablado sobre la muerte de los 21 soldados israelíes en Franja de Gaza y alega que es "una mañana difícil y dolorosa" y que esto "deja más claro que nunca" que el ejército de Israel no debe reducir la intensidad de sus operaciones en Franja de Gaza.

"Debemos seguir cometiendo, aplastando y arrasando al enemigo nazi en Gaza, con todo nuestro poder", ha dicho. "La sangre de cientos de nuestros mejores hijos no fue derramada en vano", ha señalado Gvir, quien ha abogado por "aplastar y destruir a Hamás y lograr la vuelta de todos los rehenes", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.