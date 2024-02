Guerra Israel-Hamás, en directo: Estados Unidos no apoya la incursión de Israel en Rafah, donde se encuentra la mayor parte de población desplazada

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que Estados Unidos no apoya que las operaciones militares del ejército de Israel se dirijan a Rafah, al sur de Franja de Gaza. Esto supondría "un desastre" para los palestinos que se encuentran en esta zona, donde hay miles de desplazados de lugares previamente evacuados y constantemente bombardeados. Kirby ha alegado que "más de un millón de palestinos están refugiados en Rafah y sus alrededores" y que "el ejército israelí tiene la obligación especial, cuando lleva a cabo operaciones, de asegurarse de tener en cuenta la protección de civiles inocentes, en particular los que fueron arrojados al sur por las operaciones en otros lugares". Si eso no se tiene en cuenta asegura que puede ser un desastre que "no es algo que apoyemos".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres ha destacado la labor de Estados Unidos a la hora de "presionar" a Israel en cuestiones humanitarias en el marco de su ofensiva. "Todo el mundo sabe que EE.UU es un aliado de Israel, pero también es cierto y puedo corroborarlo yo mismo, que ha habido mucha presión por parte de Estados Unidos hacia Israel en diferentes cuestiones humanitarias".

Por otro lado, Egipto retoma este viernes las conversaciones por separado con Hamás y la Yihad Islámica con el objetivo de alcanzar por fin una posición de ambas partes unificada sobre las exigencias acerca de una tregua en Franja de Gaza y que sea potencialmente aceptable para Israel. Fuentes egipcias citadas por EFE asegura que en esta nueva ronda, responsables de la inteligencia egipcia trataron de "acercar los puntos de vista" ante "la gran brecha entre las exigencias de Hamás y la Yihad".

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí en Franja de Gaza ha superado el umbral de los 27.800, según informan fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás. Los heridos se sitúan en 67.317.

Tensión en el mar Rojo

Estados Unidos también ha informado sobre que ha llevado a cabo "siete ataques de autodefensa" contra cuatro vehículos no tripulados de vigilancia costera y siete misiles de crucero antibuque "que estaban preparados para ser lanzados contra embarcaciones en el mar Rojo".