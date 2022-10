El fuerte temporal en Sudamérica desborda el caudal de las cataratas de Iguazú

Primero fue Estados Unidos, y ahora es Sudamérica la zona que padece un fuerte temporal. Las imágenes que están dejando las incesantes lluvias en Argentina y Brasil muestran a todo un espectáculo paisajístico digno de ver. Es lo que ocurre con las cataratas de Iguazú, de las más populares del mundo, situadas entre ambos países, y cuyo caudal ha crecido sin parar, hasta el punto de que las propias cataratas han terminado por desbordarse.

El fuerte temporal ha provocado este desbordamiento, originando unas inundaciones que no se veían desde años en esta región. Aunque no ha habido daños personales ni materiales que lamentar en este popular destino, las autoridades han recomendado a la población que no se acerque allí, al menos hasta que las tormentas amainen y sea una zona más accesible, dado que el caudal de las cataratas es inmenso y podría provocar algunos problemas.

Una de 'las siete maravillas del mundo'

Las cataratas de Iguazú son consideradas como 'una de las siete maravillas naturales del mundo', junto a la Amazonia (en gran parte de Sudamérica), la Montaña de la Mesa (en Sudáfrica), el Parque Nacional del río subterráneo de Puerto Princesa (en Filipinas), el Parque Nacional de Komodo (en Indonesia), la Bahía de Ha-Long (en Vietnam) y la Isla Jeju en Corea del Sur. Todos estos lugares tienen también el estatus de Patrimonio de la Humanidad.

Las primeras informaciones históricas que se tienen de las cataratas del Iguazú datan de medio siglo después de que Cristóbal Colón descubriera América. Fue el navegante español Álvar Núñez Cabeza de Vaca quien dio con ellas, y, según cuentan los escritos de aquel entonces, las descubrió de manera accidental. Al quedar fascinado por la belleza paisajística de este lugar, se consideró una de las zonas más importantes conquistadas por el reino de España que, por aquel entonces, ostentaba Carlos I, nieto de los Reyes Católicos.