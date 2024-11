Durante la campaña presidencial de 2024 ha donde Donald Trump ha vuelto a tener la atención del público con su estilo característico. Con una mezcla de provocaciones, humor y ataques personales, el expresidente ha dejado huella en el discurso político estadounidense. Estas son algunas de las frases más memorables:

Uno de los momentos más destacados de la campaña se produjo durante un mitin en Florida, donde Trump lanzó una crítica contundente hacia la vicepresidenta Kamala Harris: "Kamala no será vuestra primera mujer presidenta... No vamos a tener a una presidenta socialista, especialmente a una mujer presidenta socialista. No lo vamos a tolerar. No va a pasar". Con no solo buscaba desacreditar a Harris, sino que también atacaba a su base electoral, que ve con recelo cualquier indicio de políticas progresistas.

En un debate contra Harris, Trump hizo otra afirmación que generó conflicto: "En Springfield se están comiendo a los perros, las personas que llegan, se están comiendo los gatos... se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí". Este comentario, aunque fue exagerado, fue interpretado por muchos como un intento de vincular la inmigración con los problemas en las comunidades estadounidenses. La frase rápidamente se convirtió en un meme viral, utilizado tanto por sus críticos como por sus seguidores para ilustrar su estilo provocador.

Trump también ha tenido sus enfrentamientos con figuras del entretenimiento. Tras el anuncio de Taylor Swift apoyando a Kamala Harris, el expresidente tuiteó: "I HATE TAYLOR SWIFT!". Este ataque no es nuevo; ya había expresado su desprecio por la cantante en campañas anteriores. La reacción fue mixta: algunos apoyaron su postura contra Swift, mientras que otros lo criticaron por involucrarse en disputas triviales.

Durante sus incios, ha sido conocido por sus ataques personales. En uno de ellos en Wisconsin, afirmó: "Biden se volvió mentalmente discapacitado, Kamala ya nació así". Esta declaración provocó risas entre sus seguidores, pero también fue condenada por muchos como un ataque cruel hacia la salud mental y la discapacidad.

Una de las frases más recordadas de Trump durante su presidencia fue: "No lo llaméis el coronavirus; es el Chinavirus". realizado en medio de la crisis sanitaria y que refleja su tendencia a culpar a China por la pandemia. Aunque muchos lo criticaron por promover xenofobia, otros lo vieron como un intento de desviar la atención de su manejo del virus.

Trump ha sido objeto de críticas por sus comentarios misóginos y racistas. En 2015, se burló abiertamente de Carly Fiorina diciendo: "¡Mira esa cara! ¿Alguien votaría por eso?". Otro comentario fue: "Tiene una figura muy bonita. He dicho que si Ivanka no fuera mi hija, tal vez estaría saliendo con ella", donde resalta su problema hacia las mujeres.

Finalmente, no podemos olvidar las grabaciones filtradas donde Trump decía: "Cuando eres una estrella puedes hacer cualquier cosa (con las mujeres). Agarrarlas por el coño, lo que quieras". Estas declaraciones fueron parte de un escándalo mayor durante su campaña anterior y continúan siendo citadas como ejemplos del comportamiento inapropiado del expresidente. Sorprendentemente, Trump logró mantener un fuerte apoyo entre sus seguidores, quienes ven estos incidentes como ataques injustos contra él.

