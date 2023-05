El fiscal especial asegura que el FBI no tenía que haber investigado a Donald Trump y su relación con Rusia

El fiscal especial John Durkham, junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha publicado un informe que ha manifestado que el FBI no debería haber abierto la investigación sobre la colusión entre el expresidente estadounidense Donald Trump y Rusia. El informe de 300 páginas ha sido evaluado durante más de tres años, el cual ha analizado las pruebas que califica de "informaciones de inteligencia brutas, no analizadas y no corroboradas".

Asimismo, John Durkham también declara que "el Departamento de Justicia y el FBI no cumplieron su importante misión de estricta fidelidad a la ley" en la investigación sobre la supuesta intervención rusa en la campaña de Donald Trump.

El informe lo pidió Donald Trump

John Durkham fue escogido en 2019 por el exsecretario de Justicia, William Barr, durante el anterior mandato de Donald Trump, con el objetivo de examinar la investigación previa que fue desarrollada por la agencia federal.

Antes de salir de la Casa Blanca el expresidente estadounidense mandó hacer la investigación. EEUU ha querido dar respuesta al informe publicado por la investigación "es la razón por la que la actual cúpula del FBI implementó decenas de acciones correctivas que llevan un tiempo funcionando". Han querido concluir comentando que "este informe refuerza la importancia de garantizar que el FBI siga realizando su trabajo con el rigor, la objetividad y la profesionalidad que el pueblo estadounidense merece y espera".

Donald Trump se pronuncia

El expresidente estadounidense ha respondido a través de su red social, Truth, tachándolo como "crimen del siglo" y acusando al Partido Demócrata de haber impulsado una "traición" que tuvo "un enorme efecto en las elecciones", cuando consiguió la presidencia Joe Biden.

Ha querido añadir: "¡Guau! ¡Después de una amplia investigación, el fiscal especial John Durham concluye que el FBI nunca debería haber lanzado la indagación Trump-Rusia! ¡En otras palabras, el Público Estadounidense fue estafado, como lo está siendo ahora por aquellos que no quieren ver Grandeza para EEUU!"