Un español diseña una incubadora 'low cost' para salvar a bebés de países pobres

El ingeniero madrileño Alejandro Escario Méndez ha diseñado una incubadora de bajo coste, plegable y de fácil montaje y reparación y sencilla de utilizar con bebés en países en vías de desarrollo. Su prototipo viajará el 15 de septiembre a la Maternidad de Nikki (Benin) gracias a la colaboración del departamento de Voluntariado de la Universidad CEU San Pablo con la Fundación Alaine.

Escario desarrolló el pasado curso su idea desde cero y fabricó esta incubadora low cost dentro del FabLab Madrid CEU, único laboratorio en Madrid perteneciente a la red mundial de laboratorios del Center for Bits and Atoms del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Todo ello dentro del programa FabAcademy, programa de formación en Fabricación Digital de alto nivel del MIT.

La incubadora tiene una estructura de madera con pequeñas piezas de plástico -las estrictamente necesarias-, a lo que se suma la electrónica, detenidamente diseñada para que caliente o enfríe el espacio interno, y controle la temperatura y humedad.

Diseño de las patas

Uno de los aspectos más complicados de la estructura fue el diseño de las patas, ya que debían permitir la inclinación de la incubadora en función de las necesidades específicas de cada bebé. Mientras el precio de una incubadora normal oscila entre los 6.000 y los 60.000 dólares, esta incubadora cuesta menos de 300 dólares.

Alejandro Escario ha ganado con este proyecto el premio 'Best Medical Project' de los Global Fab Awards 2015 organizado por el Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT). El premio permite participar y presentar el proyecto en la convocatoria Medicine X Conference que se celebra en Stanford University a finales de septiembre.