El emotivo regalo de un hijo a su padrastro por Navidad: le pide que le adopte

Un joven estadounidense decidió sorprender a su padrastro el día de Navidad. En un vídeo de Twitter se puede ver como el joven le pide a su padrastro que lo adopte.

En las imágenes se ve como el padre coge una bolsa en cuyo interior hay unos papeles que son los documentes oficiales para el trámite. Tras leer el mensaje, el hombre comienza a llorar.

El joven explica que el hombre le crió desde los tres años, por ello decidió sorprenderle con esta noticia.

El vídeo va acompañado de un texto que dice: "Mi padrastro me ha criado como si fuera su hijo desde que tenía tres años, esta Navidad he sorprendido a mi familia y le he pedido que me adoptara. Feliz Navidad”