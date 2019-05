Ellen DeGeneres revela que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro cuando era adolescente

La famosa presentadora del programa americano 'The Ellen DeGeneres Show' reconocido públicamente que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro cuando tenía 15 años. Lo ha hecho en una entrevista para el programa "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" que se emitirá este viernes en en Netflix, donde ha explicado los detalles de su "horrible experiencia".

DeGeneres explica que los hechos ocurrieron cuando su madre estaba en el hospital tras haberse sometido a una mastectomía. El padrastro de la joven DeGeneres le dijo a la adolescente que había palpado los pechos de su madre y había detectado el tumor, y que debía hacer lo mismo con ella para comprobar que no tuviese el mismo problema que su madre.

La presentadora explica que el hombre terminó convenciéndola y que lo intentó varias veces e incluso quiso echar su puerta abajo. Ella no quiso contar nada a su madre para protegerla, explicando que no quería mermar su felicidad. Finalmente, terminó contándoselo a su madre pero esta no le creyó.

La madre siguió casada con el agresor durante 18 años, pero terminó creyendo a su hija. DeGeneres explica que está enfadada con sigo misma por no haber hecho nada entonces, y que el motivo de sacar esto a la luz ahora, es tratar de impedir que cualquier chica que pueda verse en la situación en la que se vio con 15 años, nunca permita que le hagan daño.