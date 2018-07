Un elefante mata accidentalmente a un niña de siete años al lanzarle una piedra con la trompa

Un elefante del Zoológico de Rabat mató ayer accidentalmente a una niña de siete años, informaron fuentes de la dirección del zoo. La niña se encontraba con sus padres tomando fotografías a los tres elefantes africanos del complejo, que se encuentran en una especie de fosa baja, cuando una hembra agarró una piedra con la trompa y la lanzó al aire, traspasando el límite de la fosa y golpeando a la niña en la cabeza.

Aunque fue enviada de inmediato a una clínica, la niña ya ingresó muerta. La dirección del zoo recordó que en el accidente no se infringió ningún protocolo de seguridad, que no hubo contacto directo entre público y animales y que la niña no traspasó la línea de protección en torno a los animales.

Además, insistió en que el zoo fue construido en 2012 siguiendo todos los parámetros internacionales de seguridad en lo relativo a parques para animales salvajes y recordó que nunca desde su fundación se había registrado un accidente. Los responsables del zoo tienen contratado un seguro de accidentes que ha sido activado para el caso de la niña, a cuya familia van a acompañar en todos los trámites de funeral y entierro, dijeron las fuentes.