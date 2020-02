El médico español que lucha contra el coronavirus en Italia: "Tenemos que estar en alerta, pero no alarmados"

El médico español que lucha contra el coronavirus en Italia ha mandado un mensaje para tranquilizar a la sociedad, debido a la psicosis generada ante la expansión de la enfermedad.

"Y ahora me voy a casa a dormir porque estoy reventado", así termina otra agotadora jornada de Pau quien se graba en vídeo. Este joven español trabaja en las urgencias del hospital de Piachensa.

Pau cree que "lo más importante es tranquilizar a la población y saber que tenemos que estar en alerta, pero no alarmados". La falta de información crea psicosis, dice.

Una muestra de ello es que en muchas farmacias se han agotado las mascarillas y, también, "están subiendo los precios muchísimo de los desinfectantes a base de alcohol, cuando con lavarse las manos con agua y jabón es más que suficiente", explica el médico.

En su hospital trabajan contrareloj: han levantado en solo una noche un puesto médico avanzado, pero a pesar de las precauciones tres de sus compañeros se han contagiado.

A Pau le han hecho el cultivo y espera a que le den los resultados lo antes posible, anque lo que a él le da más miedo es la cuarentena: "lo que me preocupa no es si pillo o no pillo el coronavirus, sino que no quiero estar 14 días en casa sin poder echar un cable". Su consejo es "seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y mantener la calma".