EEUU revocará los visados de los implicados en la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que la Casa Blanca revocará los visados de los implicados en la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, un crimen que calificó como "acto espantoso". En declaraciones a la prensa en el Departamento de Estado, Pompeo anunció que EE.UU. revocará visados de los responsables del asesinato del periodista y, además, está evaluando imponerles sanciones, en lo que suponen las primeras acciones concretas de Washington en reacción al suceso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus aliados en Arabia Saudí al considerar que orquestaron un "encubrimiento" de la muerte del periodista y dijo que dejará "en manos del Congreso" la posible respuesta de Estados Unidos a este suceso. "Su concepto original fue muy malo, lo pusieron en práctica muy mal y el encubrimiento fue el peor en la historia de los encubrimientos", dijo Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval. "Quien pensara en esa idea creo que está en muchos apuros, y debería estarlo", añadió el mandatario, en referencia al presunto plan para asesinar a Khashoggi.

El presidente aseguró que muchos líderes de países influyentes están enfadados por el asesinato del periodista, y destacó: "Nadie lo está más que yo". "Tiene que haber algún tipo de represalia" por lo ocurrido, subrayó Trump, quien adelantó que planea "dejar en manos del Congreso" la deliberación sobre la respuesta de EE.UU., aunque él tomará la decisión final. "Voy a pedir que los colegas del Congreso me recomienden (posibles respuestas)", explicó.

Trump reiteró, no obstante, que no se inclina por restringir la venta de armas a Riad, porque "Rusia, China y Francia se aprovecharían rápidamente" de esa oportunidad de negocio si EE.UU. la rechazara. El mandatario no quiso aclarar si comparte las conclusiones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien calificó de "premeditado", "salvaje" y "político" el asesinato del periodista saudí. "Fue bastante duro con Arabia Saudí. Es una situación muy mala, y el presidente Erdogan no tuvo elogios" para Riad, indicó Trump.

También recordó que la directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gina Haspel, viajó esta semana a Turquía para obtener más detalles sobre el caso de Khashoggi, y Trump confió en recibir información al respecto "esta noche o mañana". Khashoggi, un periodista crítico con Riad que vivía en Washington, desapareció el pasado 2 de octubre, cuando entró en el consulado saudí en Estambul a por unos documentos para su boda.

Después de varias informaciones contradictorias, el pasado viernes la Fiscalía saudí admitió que Khashoggi murió en una "pelea" dentro del consulado, y ordenó la detención de 18 sospechosos. Erdogan propuso hoy que todos ellos sean extraditados a Turquía y juzgados en tribunales turcos, y exigió esclarecer detalles como el paradero del cadáver y el responsable que dio las órdenes para ejecutar esta operación en Estambul.