Duros enfrentamientos entre manifestantes y policías en Portland cuando se cumplen 100 días de la muerte de George Floyd

Nueva noche de disturbios en Portland (Estados Unidos). Cientos de personas se manifestaron, en algunos casos con violencia, contra la brutalidad policial en todo el país. Son ya tres meses y medio de protestas en Portland, la ciudad más poblada del estado de Oregon.

Portland se ha convertido en el epicentro de las protestas anti-racismo en Estados Unidos. La policía disolvió las protestas disparando proyectiles con gas pimienta. Los manifestantes fueron dispersados con contundencia por las fuerzas especiales, quienes detuvieron a decenas de personas.

La tensión por las denuncias contra la brutalidad policial recorre Estados Unidos,. En una protesta racial el pasado pasado jueves en pleno Times Square (Nueva York), un coche irrumpió entre los manifestantes intentando atropellar a estos . El país está en vilo, porque cada vez son más los partidarios del presidente Donald Trump, que hacen frente a estas protestas por su cuenta

Ya se cumplen 100 días tras la muerte del afroamericano George Floyd y desde entonces no ha hecho más que aumentar la tensión y la violencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus seguidores piden 'ley y orden' en las calles y enfrenten están quienes claman que 'si no hay justicia, no habrá paz'.