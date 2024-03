Dos gemelas intercambian su identidad para engañar a la policía tras un accidente en el que murieron dos menores

Dos gemelas están acusadas de intercambiar la identidad después de que una de ellas, que supuestamente conducía drogada, se estrellase contra un carruaje y matase a dos niños. Los hechos han ocurrido en Minnesota, Estados Unidos.

Los fiscales aseguran que Samantha Jo Petersen iba conduciendo cuando dos menores, de 7 y 11 años, murieron mientras dos de sus hermanos, de 9 y 13 años, fueron trasladados de urgencia al hospital. La policía indicó que supuestamente conducía Petersen cuando chocó por detrás contra un carruaje tirado por caballos en el que viajaban los hermanos.

La hermana gemela de Samantha, Sarah Beth Petersen, aseguró que era ella quien estaba tras el volante. Sin embargo, la policía lo niega.

El sheriff John DeGeorge dijo que "una larga investigación" encontró "inconsistencias" en las historias de los gemelas y que lo que decían no cuadraba. "Sarah estuvo en la escena poco tiempo antes de que llegara nuestro primer ayudante. Eso les permitió idear esta historia en la que Sarah asumiría la responsabilidad del accidente y comenzaría a engañar a la investigación desde ese mismo punto", dijo.

El permiso de conducir de Samantha había expirado y no tenía seguro para el vehículo que conducía, un Toyota 4Runner plateado, cuando ocurrió el accidente. Así lo indica 'Fox News Digital' tras obtener varios documentos judiciales.

Estos documentos indicaban que Sarah había estado recientemente en prisión y que pudo haber sentido que le debía un favor a su hermana por cuidar a sus hijos mientras estaba encerrada. Los agentes también encontraron "un par de porros de marihuana quemados" y una lata de marihuana en el vehículo. Los investigadores encontraron más tarde pruebas de que Samantha también consumía metanfetamina.

Planificaron el intercambio

Los documentos judiciales también detallan cómo un oficial de policía supuestamente dejó su grabadora encendida y se alejó durante la investigación. Grabó a Samantha Petersen diciéndole a su hermana: "Creo que uno de los chicos me ha descubierto, pero realmente no me importa... no hay manera de que alguna vez sepan la diferencia entre nosotras dos, así que no pueden decirlo".

Asimismo, los detectives también encontraron varios mensajes enviados entre las hermanas en el momento del accidente. En ellos descubrieron que Samantha le dijo a alguien que los investigadores identificaron como "DH" que "no creo que te des cuenta de que hice eso... golpeé ese buggy amish y maté a dos personas… hice que Sarah viniera allí y cargara con la culpa para que yo no fuera a prisión". También que supuestamente buscó "¿qué pasa si tienes un accidente con un buggy Amish y matas a dos personas?" en su teléfono.

Samantha Petersen se enfrenta a 21 cargos, incluido homicidio vehicular y abandono de la escena de un accidente. Sarah Petersen deberá comparecer por 16 cargos de delitos graves, incluidos complicidad e intento de asumir responsabilidad por un delito.

