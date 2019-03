Los planes de deportación de Trump crean temor entre los inmigrantes: "Muchas personas han dejado de ir a su trabajo por miedo"

El Gobierno de Donald Trump ha establecido nuevas directrices para reforzar el control migratorio en Estados Unidos, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.

"El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos", subraya el documento con los nuevos ejes de política migratoria.

El memorando, divulgado y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supone en la práctica un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama y abre la puerta a las deportaciones masivas en EEUU de inmigrantes indocumentados.

Su nuevo plan afecta a 11 millones de indocumentados. Si eres inmigrante en Estados Unidos te pueden detener y expulsar de inmediato si descubren que llevas allí menos de 2 años en situación irregular o que has cometido cualquier delito, basta una simple infracción de tráfico.

Solo se salvan los inmigrantes menores de edad -un millón, aproximadamente- y quienes hayan pedido ya asilo.

El corresponsal de Antena 3 Noticias, José Ángel Abad, ha comprobado en Nueva York cómo cunde el miedo entre los colectivos de hispanos recorriendo el Harlem hispano.

Cuentan que la gente tiene miedo a salir por si le piden los papeles. Y confiesan que no saben qué va a pasar: "Mi temor es que me manden a México y no pueda ver a mis hijos", porque ellos han nacido en Estados Unidos.

En una peluquería confiesan que hay gente que ha dejado de ir al trabajo o no mandan a los niños a la escuela. Y sobre todo, si tienen algún problema, les da miedo consultar a la policía. Un comerciante dice que ha dejado de vender ya el 50%.