La popularidad de Trump se desploma hasta el 33%

Sólo un 33% de los votantes de Estados Unidos aprueban la labor de su presidente, Donald Trump, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac que marca niveles récord tanto en aprobación como en desaprobación del mandatario norteamericano.

Según el sondeo, elaborado a partir de 1.125 entrevistas, un 61% de las personas encuestadas desaprueban la gestión de Trump, que llegó al poder el 20 de enero. Un 55% ven de forma especialmente negativa su labor, salpicada durante estos meses por todo tipo de polémicas políticas y personales.

Las cifras esconden una evidente división en función de las simpatías por cada uno de los dos grandes partidos, si bien el nivel de republicanos que apoya a Trump ha pasado en un mes del 84 al 76% . Alrededor de un 17% de los seguidores del Partido Republicano critican al actual inquilino de la Casa Blanca.

Trump suspende en la mayoría de las cualidades analizadas aunque aprueba, con un 55% , en cuestión de inteligencia. Un 62% de los entrevistados consideran que el mandatario no es sincero, un 63% creen que no tiene capacidad de liderazgo y un 59% piensa que no se preocupa por el ciudadano medio.

Por materias políticos, Trump recibe su mejor valoración en cuestión de lucha contra el terrorismo, con un nivel de apoyo del 49% , dos puntos por encima del de desaprobación. Un 65 reprocha su gestión de la sanidad, un 59% sus políticas migratorias, un 52% su labor económica y un 59% su política exterior, según la encuesta.

La mayoría de las empresas encuestadoras coinciden en señalar en que Trump tiene unos niveles de apoyo históricamente bajos si se tiene en cuenta que apenas acaba de empezar un mandato que debe durar cuatro años.