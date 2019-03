El elegido de Donald Trump para sustituir a Flynn rechaza el trabajo

El vicealmirante Robert Harward, el elegido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sustituir a su asesor en seguridad nacional, el dimitido Michael Flynn, rechazó la oferta de Trump, informó a través de un comunicado.

"Desde que me retiré, tengo la oportunidad de abordar asuntos financieros y familiares que desde esta posición (asesor) serían complicados", dijo Harward en el texto. "Este trabajo requiere 24 horas al día, siete días a la semana, de concentración y compromiso para hacerlo bien. En estos momentos no puedo asumir este compromiso", agregó el vicealmirante.

Dirigentes republicanos citados por la CNN bajo condición de anonimato, revelaron sin embargo que Harward rechazó el trabajo al comprobar que no podría formar su propio equipo tal y como había pedido y que no estaban claras las líneas de mando. El diario "The Washington Post" publicó una versión parecida de los motivos de Harward para rechazar el cargo. Además, un amigo del vicealmirante dijo a la CNN que a Harward le parece "caótica" la forma en la que funciona la Casa Blanca de Trump, un motivo que también recoge el periódico "The New York Times".

Harward era el favorito de Trump para suceder a Flynn, que dimitió el lunes después de que se demostrara que engañó al vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre el contendido de sus contactos con el Kremlin.

Ejecutivo de Lockheed Martin, Harward llegó a esta empresa aeroespacial y militar tras servir como vicealmirante de la Marina (Armada), segundo al mando del Comando Central y convertirse en un experto en relaciones con Oriente Medio. Harward tiene una red de contactos de las que no muchos pueden presumir en Washington. Estuvo al mando de tropas en Afganistán e Irak, formó parte del Consejo de Seguridad Nacional del expresidente George W.

Bush y en el Comando Central fue la mano derecha de James Mattis, el actual secretario de Defensa, cuando este estuvo al frente de las operaciones en Oriente Medio entre 2010 y 2013. Su decisión supone un nuevo revés para el Gobierno Trump, que ha vivido cierto descontrol durante sus primeras semanas en la Casa Blanca.

Harward formaba parte de una terna de candidatos para suceder a Flynn junto a Joseph Keith Kellogg, un general condecorado del Ejército de Estados Unidos que combatió en Vietnam y que fue nombrado como asesor en seguridad nacional el lunes, y el exdirector de la CIA y general retirado, David Petraeus.