Una diputada británica, criticada por su vestimenta en el parlamento

La diputada británica Tracy Braby se defiende de las críticas recibidas tras la polémica generada por su vestimenta durante su participación en el parlamento británico. La diputada acudió a la institución con un hombro descubierto.

Un tuitero le escribió directamente a la diputada diciendo que "¿es esta vestimenta realmente apropiada para el Parlamento?, donde Brabin le respondió.

"Hola. Lo siento no tengo tiempo para responder a todos ustedes comentando todo esto, pero puedo confirmar que no tengo resaca, ni estoy borracha, no estoy a punto de amamantar", señaló en Twitter la diputada.

En el parlamento británico no hay un código de vestimenta oficial, aunque se sugiere que usen ropa de negocios. Aunque Brabin ha señalado a los medios que se trata de "otro ejemplo de sexismo diario".