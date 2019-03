Detectan al menos diez fallos de seguridad en el Servicio Secreto de la Casa Blanca

Un agente de seguridad que estaba hablando por su teléfono móvil en lugar de estar conectado por radio fue uno de los errores que en septiembre pasado permitieron a un intruso acceder a la Casa Blanca, informa The New York Times. El diario ha accedido a un resumen de las informaciones que han recibido miembros del Congreso sobre los protocolos de seguridad que no se cumplieron y que permitieron a Omar González irrumpir en la Casa Blanca el pasado 19 de septiembre.

El intruso, un veterano de Irak, ingresó con un cuchillo en la Casa Blanca y logró acercarse a las dependencias de la familia presidencial, que había abandonado el lugar unos minutos antes, sin mayores consecuencias, aparte del arresto del responsable. Pero sí hubo consecuencias políticas, porque días después renunció la directora del Servicio Secreto, Julia Pierson, a raíz de ese incidente y otros previos que habían acaparado gran atención en los medios de comunicación.

La revisión del caso del 19 de septiembre, según el Times, demuestra una sucesión de fallos técnicos, de desempeño y de organización, entre otros, que incluyen sistemas de alarmas y radios que no funcionaron. Entre los fallos que destaca el diario se encuentra el papel que cumplió un agente del Servicio Secreto situado en el jardín norte, acompañado por un perro de ataque y quien bien pudo haber sido la persona que podría haber interrumpido la carrera del intruso. No pudo hacerlo porque estaba dentro de un vehículo, hablando por su teléfono móvil personal, se había sacado del oído el auricular de la radio y otra segunda radio de apoyo estaba dentro de la guantera del vehículo. Sólo cuando vio a otro agente correr hacia el intruso se dio cuenta del peligro, pero aunque ordenó al perro cortarle el paso, el animal no pudo hacerlo porque posiblemente no lo vio, según la revisión del caso que menciona The New York Times.

Aunque desde un principio hubo agentes que se percataron de que González había saltado la verja del recinto, no dispararon contra él porque pensaban que no estaba armado, y al final el intruso ingresó en el edificio por el pórtico norte. Puertas que estaban abiertas cuando deberían estar aseguradas, asunciones entre los agentes que participaron en el incidente y hasta un guardia que en lugar de utilizar su porra tomó por error la linterna, son algunos de los errores que menciona el Times.

Pero ya desde varios meses antes, González había despertado las sospechas de las autoridades. El 19 de julio fue detenido en Virginia porque en su vehículo se encontraron 11 armas de fuego y un mapa de Washington con la Casa Blanca marcada. Los policías alertaron a una oficina local del Servicio Secreto, pero la gestión quedó allí. Un mes después, agentes de seguridad vieron al mismo sujeto rondando por la Casa Blanca con un hacha de mano escondida en sus ropas. Hablaron con él, vieron que el hacha no violaba la ley de Washington y lo dejaron ir. Aun así, cuando averiguaron detalles del incidente del 19 de julio, lograron encontrarlo de nuevo y hallaron en su vehículo cajas vacías de armas de fuego y cuatro hachas, entre otros objetos, pero también ahí lo dejaron ir.