Los detalles desconocidos de las últimas horas y de la muerte de Isabel II

Más de un año ha pasado desde su fallecimiento y todavía son muchos los secretos no desvelados de la vida de la reina Isabel II. Su secretario personal ha dado a conocer algunos relacionados con su muerte. Cómo fue, quién estuvo a su lado y qué hizo horas antes de morir, son solo algunos de los hechos descubiertos por el biógrafo del 'Daily Mail.

Los nuevos detalles se encuentran en la biografía escrita por el periodista de Daily Mail Robert Hardman llamada 'Charles III: New King, New Court. The Inside Story'. En ella saca a la luz un documento privado depositado en los Archivos Reales y escrito por Sir Edward Young, secretario privado de Isabel II, que se encontraba en Balmoral en el momento del fallecimiento.

Todos los detalles de la muerte de Isabel II

Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre de 2022 y hasta ahora eran desconocidos los detalles de su muerte. "Muy tranquila. Durmiendo. Se deslizó. Vejez. No habría sido consciente de nada. Sin dolor", anota Young en el memorando.

En el libro explican que después de que el secretario de Isabel II escribiera su nota, se entregó una caja roja cerrada con llave que contenía en su interior papeles encontrados en el lecho de muerte. Concretamente había una carta sellada para Carlos III y otra para el propio Edward Young. Asimismo se encontraba un listado con su propuesta de candidatos para recibir la Orden del Mérito.

El rey Carlos III y la rena Camila pasaron una hora con Isabel II antes de su fallecimiento. Durante las últimas horas, Carlos III se comunicó con sus hijos Guillermo y Harry, instándolos a viajar a Escocia lo más pronto posible para despedirse. Ese mismo día salió al campo a recoger setas y despejarse y al volver, le llamaron para comunicarle la muerte de su madre en una conversación en la que por primera vez se refirieron como Su Majestad.

Pero volvió a llamarles para contarles la noticia. En la llamada con Guillermo, dijo a la operadora "soy yo" puesto que no podría decir todavía que era el nuevo Rey. Con el príncipe Harry no pudo hablar porque en esos momentos el duque de Sussex estaba en un vuelo de camino a Balmoral.

Durante los últimos momentos de la vida de Isabel II, su hija la princesa Ana no se separó de su lado. Se turnaba con Angela Kelly, asesora personal de la monarca, para no dejarla sola.