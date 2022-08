La desesperación de los familiares de los mineros atrapados en México al saber que se suspende el rescate: "Siento que están vivos"

El pasado 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en una mina de carbón en la localidad de Sabinas, en la región de Coahuila, al norte de México. Se produjo un derrumbe mientras los operarios realizaban las tareas de excavación. El principal problema fue que el río que circunda la zona y los trabajos en una cavidad anexa repleta de agua colapsaron.

La misión de rescate quedó suspendida el jueves por las condiciones en el interior de la mina. Los familiares de los atrapados se encuentran desesperados y sienten impotencia ante la decisión: "Siento que están vivos". En la última operación, un grupo de buzos que había entrado en la mina inundada tuvo que abortar ante el riesgo de desplomes y obstáculos que impedían el avance.

Cecilia Cruz, la tía de uno de los atrapados en Sabinas expresó su desesperación en una entrevista con el medio mexicano MVS. Denunciaba que las autoridades les explicaban con términos técnicos que ellos "no entienden". "No nos dicen nada, no nos notifican nada, estamos en una división, a los familiares directos como los papás y esposas a ellos los tienen a 100 metros del pozo, desconocemos si a ellos les han dicho algo".

Desolación en México

Tras conocer la decisión de las autoridades, muchos familiares se encuentran derrumbados y la angustia recorre su tiempo, muchos siguen confiando en que se encuentran con vida. Piden que se reanuden los esfuerzos, que den con sus seres queridos que llevan casi 10 días en la mina.

Sin agua y sin comida, así es como quedaron los mineros atrapados mientras sus familiares esperaban a 40 grados en el exterior del lugar a la espera del milagro. Un total de 600 agentes del Ejército, bomberos y rescatistas intentaron sacar a los mineros accidentados del lugar derrumbado. Tampoco sirvieron de mucho las 25 bombas extractoras, siete perforadoras, dos drones submarinos, 37 vehículos de bomberos y cinco ambulancias completaban una misión que ha fracasado.