Descubre un cadáver debajo de su cama de hotel tras horas durmiendo en ella por el fuerte olor

Zhang Sun es un hombre chino que se alojó en un hotel tibetano de los que son conocidos gracias a los 'influencers' que lo han promocionado debido a que sus cálidas luces y balcones de maderas hacen que sea ideal para hacer fotos y compartirlas en redes sociales. En concreto, la angustiosa experiencia de Sun tuvo lugar en el lujoso Guzang Shuhua Inn de Lhasa el pasado 21 de abril.

El huésped llegó a su habitación y ya cuando se registró percibió un olor "fuerte" e intentó dormir durante tres horas a pesar del hedor. Salió de la habitación hacia las 15:30 horas y cuando volvió para cambiarse de ropa y arreglarse para cenar y volvió a sentir el intenso olor. En ese momento, supuso que la causa podía ser una panadería situada abajo, el sistema de calefacción de la habitación o incluso sus propios pies.

"El cuerpo llevaba varios días debajo de la cama"

Al volver de la cena todo había empeorado el nauseabundo olor era "insoportablemente penetrante", así que pidió que le cambiaran de habitación, por lo que el hombre de 37 años se dispuso a dormir en otra estancia con un mejor ambiente. Una vez entrada la noche, el personal del hotel llamó a la puerta de Sun y le pidió que bajara a la habitación que había dejado libre.

Allí le estaba esperando la Policía puesto que se había descubierto que el foco de tan desagradable olor era un cadáver y le querían tomar declaración, además de recoger muestras de ADN, aunque no parecía ser el sospechoso del crimen: "Fue entonces cuando me enteré de que había habido un asesinato en este hotel, y que el fallecido llevaba varios días tumbado debajo de la cama". Esa misma noche, según informa la BBC, la Policía le comunicó que había detenido a una persona en relación con el caso y él abandonó el hotel al día siguiente, tal y como declaró más tarde al medio 'Shangyou News'.

Cómo se ha popularizado el suceso

En un principio, esta historia pasó desapercibida y ni los medios los medios locales se hicieron eco de ella. Posteriormente, Sun publicó una reseña de su estancia en Internet, pero no llamó mucho la atención hasta que otro usuario compartió una captura de pantalla de la reseña en las redes sociales el 28 de abril. En esa ocasión, el hotel respondió a esta publicación, negando por completo el incidente.

Sun compartió entonces su experiencia en Weibo, el equivalente chino a Twitter, e incluyó un recibo como prueba de su estancia. Esto llamó la atención de los medios de comunicación locales, que pronto se pusieron en contacto con él para entrevistarle.

"Esto ha afectado a mi vida y a mi trabajo"

"Estoy muy asustado y todavía me cuesta dormir", declaró a 'Shangyou News' en una entrevista el 30 de abril. Más adelante, contactado por el 'South China Morning Post' lamentó lo mal que lo está pasando estos días: "Ninguna noche puedo dormir bien. Si hay algún ruido me despierto muy fácilmente. Esto ha afectado a mi vida y a mi trabajo". Además, desea que el hotel se dirija a él: "Espero que el hotel me haga una declaración. Si continúa [guardando silencio], emprenderé acciones legales".

La investigación

La Policía no ha revelado más detalles sobre el caso, pero ha difundido un vídeo de la detención del sospechoso en un tren con destino a la ciudad de Lanzhou, en el noroeste de China. En la publicación confirmaban que era una persona presuntamente relacionada con el hallazgo de un cadáver en el hotel de Lhasa, el Guzang Shuhua Inn.

El 'Hongxing News’ Sunday', por su parte, ha recogido los testimonios de trabajadores del hotel, que insisten en que el edificio ha cerrado por reformas y no por un posible asesinato y citan a una comisaría cercana como respaldo a su afirmación sobre el cierre por reformas.