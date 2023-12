La carta de despedida que Alex Batty escribió a su madre antes de huir de una secta

Alex Batty dejó a su madre una carta de despedida donde le rogaba "que no se enfadara demasiado con él" antes de escaparse. El joven, de 17 años, fue secuestrado por su madre y su abuelo cuando tenía 11 años y obligado a vivir entre Francia y España.

El joven se escapó el pasado 11 de diciembre y permaneció durante días desaparecido hasta que fue encontrado por un repartidor francés. Batty detalló el momento en que decidió dejar a su familia y cómo sobrevivió durante los últimos años.

Sentado junto a su abuela le dijo a 'The Sun' que simplemente decidió que "es hora de irme". "Tuvimos una discusión estúpida por nada. Mi mamá puede discutir sobre cualquier cosa, así que no hace falta mucho. Tiene unas opiniones muy firmes", dijo.

Batty explicó que ese fue el motivo que su decisión después de cansarse del estilo de vida que llevaban. Sin embargo, antes decidió dejarle una nota a su madre.

"Hola mamá, quiero que sepas que te quiero mucho. Estoy muy agradecido por la vida que me brindaste durante los últimos años. 'No se preocupen por ustedes mismos, estoy seguro de que no los encontrarán. No te preocupes por mí tampoco. Sabes que puedo cuidar de mí mismo. Te quiero muchísimo. No te enojes demasiado conmigo", escribió a su madre.

Escribió la nota antes de irse

El joven explicó que escribió la nota 20 minutos antes de irse y que se fue solo con las prendas esenciales. Desde entonces permaneció durante varios días durmiendo al aire libre.

Se cree que el joven vivió con su madre y su abuelo entre España, Marruecos y Francia. Alex Batty aseguró que "durante los primeros años, cuando estuve en España, realmente eran unas vacaciones, pasaba la mayoría de los días haciendo lo que quería, leyendo, dibujando, yendo a la playa".

"Para ser honesto, tenía una vida social inexistente", recuerda. Batty añade que no fue al colegio y que aprendió idiomas además de matemáticas e informática tras encontrar un libro de texto.

"Ella es una buena persona. Pero ella simplemente no es una gran madre. Para ser honesto, simple y llanamente", dijo sobre su madre. "Ella no es muy cálida y abierta. Realmente no escucha mucho a nadie. Ella está determinada en sus caminos", añadió.