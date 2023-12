Brenda Lee, la artista de 78 años que amenaza el trono de Mariah Carey como reina de la canción navideña

Este año, el icónico villancico de Brenda Lee, "Rockin' around the Christmas tree", ha desafiado la supremacía de Mariah Carey con "All I Want for Christmas Is You" en el ranking de Spotify en Estados Unidos. Durante unos días, el tema de Lee logró arrebatar el codiciado primer puesto en el top 50 de la plataforma de streaming, sorprendiendo a muchos seguidores de la música navideña.

¿Quién es Brenda Lee?

A pesar de ser menos conocida en España, Brenda Lee es una figura estelar en su país natal, y su legado musical se remonta a su infancia. Contrario a lo que podría suponerse por su poderosa voz, Lee grabó "Rockin' around the Christmas tree" a la temprana edad de 13 años. A los 10 años, ya contaba con su propio programa de radio, y a los 12 se convirtió en la cabeza de cartel más joven en la historia de Las Vegas.

Desde entonces, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha sido honrada como miembro de los Salones de la Fama del Rock and Roll y del Country, siendo la primera mujer en lograr tal distinción. Durante la década de los setenta, alcanzó la hazaña de colocar 47 éxitos en las listas, una proeza compartida únicamente por figuras legendarias como Elvis Presley, The Beatles y Ray Charles.

En una reciente entrevista con The New York Times, Lee expresó: "Ni en mis sueños más locos hubiera pensado que 'Rockin' sería mi canción insignia". Aunque la canción se lanzó en 1958, su verdadero impacto no se sintió hasta que Lee adquirió una gran notoriedad unos años más tarde. El resurgimiento de su popularidad llegó en 1990, gracias a su inclusión en la película "Solo en casa", donde suena durante la escena en la que Kevin simula una fiesta para disuadir a los ladrones.

Desde solo en casa ha habido un renacimiento de la canción

Desde entonces, el tema ha experimentado un renacimiento anual al acercarse la temporada navideña, especialmente en los últimos años. La competencia entre "Rockin' around the Christmas tree" y "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey por convertirse en el himno oficial de la Navidad se ha intensificado, con la canción de Carey dominando habitualmente el primer lugar en el Billboard al llegar diciembre, mientras que el tema de Lee se mantiene cerca en la segunda posición. Sin embargo, este año se vislumbra un posible cambio en esta tendencia.

Para el 65 aniversario ha sacado el videoclip oficial

En conmemoración del 65 aniversario de "Rockin' around the Christmas tree", la intérprete, a sus 78 años, ha lanzado el primer videoclip oficial de la canción. Asimismo, durante esta celebración, la cantante ha recordado al compositor detrás del éxito, Johnny Marks, un hábil autor con experiencia en canciones navideñas, ya reconocido por éxitos como "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" y "A Holly Jolly Christmas". A pesar de ser judío y no celebrar la Navidad, Marks dejó su huella en este género musical.

Recientemente, Brenda Lee sorprendió a los pasajeros de un vuelo entonando su icónica canción a través del sistema de intercomunicación del avión, generando un momento divertido que se volvió viral en las redes sociales. Ya sea espontáneo o como parte de una estrategia de marketing, este video ha contribuido a impulsar aún más la popularidad de "Rockin' around the Christmas tree", y apenas comienza el mes de diciembre.