Big Joke, el policía al frente del caso de Daniel Sancho, admite haber pagado a "tres o cuatro" periodistas

Big Joke, el agente de Policía al frente del caso de Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, ha admitido este miércoles haber pagado periódicamente "a tres o cuatro periodistas" que han estado trabajando en la cobertura de sus casos

El subdirector de la Policía Nacional de Tailandia, cuyo verdadero nombre es Surachate Hakparn, está siendo investigado por presuntas corruptelas. En una entrevista realizada este miércoles reconoció el pago a los periodistas, pero negó que se tratara de corrupción.

En la entrevista telefónica con un conocido programa en las redes sociales, Big Joke ha admitido que les pagaba cerca de 10.000 baht (unos 270 dólares) a "tres o cuatro periodistas" cada vez que lo acompañaban "a cubrir las noticias" de los casos bajo su jurisdicción.

"Cuando los reporteros me acompañaron a cubrir las noticias, les di 10.000 baht por su trabajo (...) Tengo entre tres y cuatro periodistas que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo", dijo textualmente el subdirector.

Lo hizo porque "los periodistas no están bien pagados"

Estas declaraciones se producen pocos días después de que se abriera una investigación que vincula a Big Joke -y a varios de sus subordinados- a fondos ilegales de apuestas en línea, quienes también han sido conectados con supuestos pagos a los periodistas.

Sin embargo, el subdirector de la Policía Nacional ha insistido en que los pagos no tuvieron nada que ver y ha asegurado que no solicitó a los periodistas "hacer nada específico" ni tampoco los profesionales se le acercaron para pedirle dinero. Afirma que realizó los pagos porque "se sabe que los periodistas no están bien pagados".

El polémico Big Joke

Big Joke es conocido por su alto perfil mediático. Él fue elegido como la cara visible de la Policía durante la investigación de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta el pasado agosto en la isla de Koh Phangan. Además, es uno de los cuatro candidatos que aspiran a ocupar el cargo de máximo jefe de la Policía Nacional.

El pasado lunes, la Policía registró la casa y otras propiedades del subjefe en Bangkok para buscar pruebas relacionadas con el supuesto soborno de unos 140 millones de baht (3,89 millones de dólares o 3,65 millones de euros) recibido de un grupo ilegal de apuestas en línea. Big Joke ha negado todas las acusaciones.