Bélgica mantiene la celebración de su fiesta nacional el próximo día 21 con seguridad reforzada

"Vamos a tomar medidas para tener en cuenta todos los 'modus operandi' y, en especial, este", ha declarado Michel, en referencia al uso de un camión de gran tonelaje para arrollar a decenas de personas en Niza durante la celebración de la fiesta nacional francesa.

El ministro de Interior, Jan Jambon, por su parte, ha incidido en el contacto permanente entre las fuerzas de seguridad francesas y belgas y en la decisión de tomar medidas adicionales para el 21 de julio, pero ha descartado anular su celebración, que incluye un desfile militar que recorre el centro de Bruselas.

"No, no vamos a anular los festejos de la fiesta nacional. No vamos a adaptar nuestra forma de vida a la agenda de los terroristas", ha dicho Jambon.

Con todo, Michel, que ha convocado un gabinete de crisis para analizar la situación a primera hora de este viernes, ha aclarado que se mantiene el nivel de alerta 3 (de un máximo de 4), porque elevarlo al máximo nivel implica que hay indicios de un atentado inminente y, ha dicho, "no es el caso".

Tras la matanza en noviembre de 2015 de más de 130 personas en París en un ataque yihadista coordinado en distintos lugares de ocio llevó a las autoridades belgas a decretar el Estado de sitio los días siguientes, llegando a cerrar escuelas, centros comerciales y otros lugares propicios a aglomeraciones.

Bélgica desplegó además al Ejército en las calles de Bruselas y otros lugares considerados sensibles en el país, un dispositivo que se vio reforzado con patrullas mixtas de Policía y Ejército a partir de los atentados del pasado 22 de marzo en el aeropuerto y una estación de metro de la capital europea.

Michel ha revelado en sus declaraciones a la prensa este viernes que las fuerzas de seguridad ya contemplaban la posibilidad de ataques con vehículos pesados entre las hipótesis que barajan a la hora de diseñar sus planes de vigilancia.