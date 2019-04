El exdirector de BBC News confirma la desigualdad salarial entre periodistas del medio público

El ex director de BBC News, James Harding, ha participado en un encuentro con periodistas organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en el marco del VI edición del foro 'Conversaciones Con'.

Es uno de los periodistas más reputados del Reino Unido. A su cargo han estado hasta hace un mes casi 8.000 profesionales de los servicios informativos de la BBC. Reconoce que en los medios públicos, las mujeres cobran menos. "Si, es un problema que existe, pero la BBC ha sido la primera en dar el paso para resolverlo", afirma.

No lo cree así el actual director general del ente público, apoyado en un informe externo que niega esa brecha salarial. "No estoy de acuerdo en que todos los trabajadores deben cobrar igual, pero el sueldo no debe calcularse por su género, y si ha sido así, es indignante".

La situación está ya en manos de un comité parlamentario que analiza el caso de 170 mujeres que se igualen sus sueldos y se paguen los atrasos. Entre ellas, la antigua corresponsal en China que dimitió al descubrir que sus compañeros masculinos cobran más. Denuncia que la radiotelevisión pública mantiene en secreto su sistema salarial. "La reputación de la BBC depende de que se diga la verdad sin miedo. Es lo que hacemos los periodistas todos los días y también deberían hacerlo los jefes", añade. Algunos presentadores de los canales de radio y televisión de la BBC se han bajado el sueldo por solidaridad.

Sobre el contexto general del periodismo, Harding ha destacado que "todos los medios están centrados en la imparcialidad pero lo realmente importante es ser independiente", en el contexto político y social actual. En este sentido, ha expresado que "lo relevante a la hora de cubrir un acontecimiento con dos posturas enfrentadas es hacer una cobertura responsable y sobre todo cuestionar a ambos bandos".

Sobre el futuro del periodismo, Harding ha señalado que es "muy optimista" y ha destacado nuestra época como "el momento más emocionante para ser periodista desde que aparecieron las televisiones". Asimismo, el periodista británico ha añadido que "no es solo un optimismo idealista, sino que hay movimientos concretos con pasos reales que se están dando para consolidar un periodismo de calidad".

Preguntado acerca de la rentabilidad de la información de pago, Harding ha explicado que "se está empezando a ver que funciona, especialmente en Estados Unidos donde los pagos de suscripciones digitales han crecido considerablemente entre los jóvenes". Además, ha afirmado que el pago por contenidos "no es solo una necesidad" para el modelo de negocio de los medios, sino que "la gente sabe cada vez más que merece la pena estar informado porque las noticias marcan su día a día".

Por otro ladeo, Harding ha resaltado el auge del periodismo de investigación y el interés del público hacia esta función del periodista.