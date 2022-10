El autor del tiroteo en un instituto de Estados Unidos llevaba 600 rondas de munición: "No tengo amigos, era la tormenta perfecta"

Este martes se ha producido un nuevo tiroteo en un instituto de Estados Unidos, situado en la localidad de San Luis. El atacante resultó ser un exalumno de 20 años que se graduó el año pasado de dicho centro educativo. El autor de la masacre iba armado con un rifle del tipo AR-15.

Para perpetrar su matanza, Orlando Harris, como ha sido identificado el autor, llevaba consigo 600 rondas de munición para disparar. Al menos, 7 personas resultaron heridas y 2 murieron. Las dos víctimas mortales han sido identificadas como una mujer de 61 años y otra de 16.

Harris, que fue abatido por los agentes que acudieron al centro, dejó una nota en la que justificaba el porqué había cometido la matanza. "No tengo ningún amigo. No tengo ninguna familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social. Toda mi vida he sido un solitario aislado. Esta era la tormenta perfecta para un tiroteo masivo", escribió.

Durante el tiroteo, el joven intercambió varios disparos con la Policía y resultó herido. Acabó falleciendo en el hospital al que fue trasladado.

Estados Unidos, dividido por la legislación de las armas

Este nuevo tiroteo ha consternado a la localidad en la que se ha producido. En la memoria de muchos ciudadanos está la matanza de Uvalde, que se saldó con 19 niños y 2 maestros muertos. Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes apoyan la reforma que pretende consolidar el gobierno de Biden y que limita el uso de armas y prohíbe el uso de armas de asalto y quienes creen que este tipo de casos se pueden combatir con agentes armados en los centros educativos.

Nada más conocerse este nuevo caso, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lanzó de nuevo un mensaje al Senado donde se tiene que regular el uso de las armas. "Cada día que el Senado fracasa en enviar una prohibición de las armas de asalto a la mesa del presidente (para ser firmada) o espera para tomar otras acciones de sentido común es un día demasiado tarde para nuestras familias y comunidades afectadas por la violencia con armas de fuego", alegó.