Apuñaladas tres mujeres en la ciudad alemana Nuremberg

El suceso ha ocurrido en la noche de este jueves en la ciudad alemana Nuremberg. Tres mujeres han sido apuñaladas y heridas, la policía investiga si los incidentes pueden estar relacionados.

No hubo información inmediata sobre qué arma se usó en los ataques que tuvieron lugar en el distrito de St. Johannis de la ciudad bávara.

La primera víctima fue una mujer de 56 años que ha requerido cirugía después de que un hombre la atacara en la calle y huyera. Los otros dos ataques tuvieron lugar en rápida sucesión aproximadamente tres horas y media después. Una joven de 26 años y posteriormente una joven de 34 años sufrieron lesiones que inicialmente fueron descritas como potencialmente mortales.

La policía ha dicho que las víctimas han sido tratadas con éxito y que sus vidas ya no corren peligro. No pueden descartar la posibilidad de que sea una misma persona la autora que ha llevado a cabo los tres ataques, pero agregaron que no había indicios de ningún vínculo con el terrorismo.

Por el momento la policía ha aumentado su presencia en el área, con oficiales uniformados y vestidos de civil, mientras se continua buscando al responsable o a los responsables de las agresiones.