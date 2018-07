Arriesga su trabajo por adoptar un perro con malformaciones y la acusan de cruel

Solo 17 perros en el mundo sufren el síndrome de la columna corta. Hace unos meses, se conoció la historia de Quasimodo, un pastor alemán que conmovió gracias a una publicación de Facebook. Ahora, sale a la luz la de Cuda, el pitbull jorobado de seis años de edad, en el diario 'Mirror'.

Cuda sufre una malformación que provocó el rechazo del hombre que se dedicaba a criar perros en su casa alegando que "no podía quedarse con ella". Por suerte, el animal se encontró con Julie LeRoy, una oficial de control de animales que recibió una llamada que hablaba sobre el caso de Cuda.

Julie decidió ir a verla y fue entonces cuando decidió arriesgar su trabajo para quedársela. "A pesar de que sabía que estaba en contra del protocolo no querer llevarla al refugio para que se efectuara su sacrificio, no podía traerla de vuelta", relata.

Julie LeRoy y su marido Scott, no pudieron rechazar a Cuda en su vida, a pesar de que ya contaban con otros cuatro perros en su hogar. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la pareja que ha sufrido numerosas críticas por mantener vivo al animal. "La gente me dice que ella sufre, que estoy siendo cruel por mantenerla viva y que la estoy explotando como si fuera parte de un circo", confiesa.

A pesar de todo, Cuda vive felizmente en su nuevo hogar y ha supuesto un cambio en la vida de esta pareja de Nueva York. Julie afirma que "Cuda nos trajo amigos y un propósito".