Felipe González y su relación con Pedro Sánchez, en El Hormiguero: "Pienso lo que digo, pero no digo todo lo que pienso"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha estado en el plató de El Hormiguero para responder las preguntas de Pablo Motos sobre la actualidad de nuestro país. En cuanto a su relación con Pedro Sánchez y tras ser preguntado en concreto cuándo fue la última vez que habló con el líder del Ejecutivo, Felipe González ha señalado que "probablemente fue en el Congreso de Valencia, que me invitaron", a lo que añadía que sigue respetando "las decisión de ese Congreso, no tengo ningún incoveniente, al contrario, siempre que acepte de mi parte que yo soy libre porque digo lo que pienso, y soy responsable porque pienso lo que digo". Aunque señala "no digo todo lo que pienso".

Felipe González ha remarcado también que a aquellos "partidos políticos en España que pasan el Pirineo y se ponen de acuerdo en el Parlamento Europeo, y cruzan el Pirineo para adentro y están en desacuerdo con aquello que están de acuerdo en el Parlamento Europeo, le diría que hagan una tregua de insultos, que durante dos meses no se insulten".

"La política no se puede hacer tan personalista"

Y es que, sostiene el expresidente del Gobierno que "la política no se puede hacer tan personalista, tan contra este o contra el otro, tan de descalificación, porque los problemas que tenemos, estamos hablando de España y no del mundo, desde el problema de la vivienda hasta el problema de los que duermen en Barajas, ningún poder por sí solo puede afrontar ese problema".

La situación económica

Acerca de la situación económica de nuestro país, Felipe González hace referencia al crecimiento experimentado, pero considera que eso no está contribuyendo a la igualdad. Considera, de hecho, que esta riqueza que se está generando habría que redistribuirla. "Quien niega el crecimiento miente, y quien crea que ese crecimiento está generando mayor igualdad se equivoca o miente", zanjaba para señalar que se tendría que repartir mejor la riqueza generada.

