El grupo de ciberactivismo Anonymous ha reaparecido en los últimos días, tras el asesinato de George Floyd, revelando una serie de documentos en contra del gobierno de los Estados Unidos, de la OMS y de la realiza británica, y otros relacionados a una red de pederastas a cargo de grandes líderes mundiales.

Pero además, ha filtrado un impactante audio que se atribuye a Michael Jackson días antes de su muerte.

El audio apareció en Twitter y en él, el rey del pop, aseguraba que temía por su vida por el caso de explotación infantil relacionado con el millonario Jeffrey Epstein, aunque no por estar vinculado a ésta sino como uno de los denunciantes.

En el audio, Jackson le aseguraba a su abogado Dieter Weisner, que quienes tenían el poder de silenciarlo para siempre eran personas "más influyentes incluso que las del gobierno de Estados Unidos".

"No es el Gobierno, es más que el Gobierno. Ya no me importa mi vida, yo sólo quiero que mis hijos estén bien. Mis ángeles", se oye.

En el diálogo el cantante señala que: "No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí".

"No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga", concluye la voz de Michael.

Michael Jackson fue encontrado muerto en su habitación el 25 de junio de 2009, por una supuesta intoxicación accidental con Propofol.