Los familiares de los pasajeros egipcios del avión siniestrado aguardan en el aeropuerto de El Cairo

Los padres de uno de los miembros de la tripulación se preparan para recibir la peor noticia. Como ellos, otros familiares de pasajeros y tripulantes se han acercado al aeropuerto de El Cairo, punto de destino final del vuelo MS804 que debía llegar esta madrugada a la capital egipcia procedente de París.

"Nos han dicho que el avión ha desaparecido y que no pueden darnos más información hasta estar seguros", dice entre sollozos la madre de uno de los pasajeros. "No saben nada, nos han dicho que no hagamos caso de los rumores y que el avión está desaparecido, nada más", añade otro hombre al borde de la desesperación.

El personal de la compañía estatal egipcia atiende a los familiares en una zona apartada de las terminales de viajeros. Mientras, el presidente Al Sisi reunía a su comité de seguridad nacional.

El primer ministro, preguntado por la posibilidad de un ataque terrorista ha respondido que no pueden "confirmar ni desmentir nada en este momento. La investigación ha empezado y basándonos en ella podremos decir cuál es la situación".

Las autoridades solo han confirmado que se ha lanzado una operación de búsqueda en el Mediterráneo. En ella participan aviones turcos, griegos y franceses junto a una fragata griega. La operación se desarrollará en dos fases: una búsqueda visual sobre la superficie y otra, más adelante, bajo el agua.

El ministro de aviación egipcio ha aclarado que intentaron retomar el contacto con el avión desaparecido, pero no lo lograron. Las autoridades tratan de aclarar qué ha pasado tras este nuevo golpe que recibe la industria turística del país.