Alemania venderá test COVID-19 de antígenos en los supermercados

Alemania aprobó la venta de test de antígenos para la COVID-19 en supermercados, farmacias y grandes superficies comerciales. La medida, respaldada por el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios alemán (BfArM) entra en vigor el próximo miércoles 3 de marzo y el precio de la prueba, que de momento no cuenta con la subvención del Gobierno germano, estará, según Reuters, entre los 5 y los 10 euros, aunque en algunas regiones del país podría alcanzar los 18 euros.

Los test de antígenos, producidos y distribuidos por tres compañías distintas, consistirán en la recogida de una muestra nasal a través de un hisopo de algodón, y no servirán para determinar si se ha pasado o no el virus, pues no es la misma prueba que la de los anticuerpos. El resultado se obtendrá en 15-20 minutos con una precisión de en torno al 80%.

De momento solo son tres las empresas encargadas de producir este tipo de pruebas, pero el Gobierno de Angela Merkel espera que sean más a lo largo de los próximos meses.

El Ejecutivo ya ha avanzado, además, que desarrollará un proyecto para subvencionar la puesta en marcha de estas pruebas en los colegios.