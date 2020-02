Un acertijo para niños vuelve locos a los usuarios de Facebook

Lo que se trataba de un simple acertijo para niños ha vuelto locos a muchos adultos en internet que tratan de buscar la solución a esta simple ecuación.

Este rompecabezas gira en torno a una operación matemática que usa diferentes frutas, cada una con un valor, y a continuación hay que calcular el total de una suma de frutas. Manzanas, cocos y plátanos. Son los ingredientes que han hecho pensar a los usuarios de la red social de Zuckerbeg.

En la primera línea se puede ver la suma de tres manzanas, cuyo resultado es 30. Esto sugiere que cada manzana equivale al número 10.

En la segunda línea se establece que una manzana y dos racimos de plátanos es igual a 18. Por lo que se entiende que cada racimo de plátano es igual a 4.

La siguiente operación muestra una resta. Un racimo de plátanos menos un coco es igual a 2. Según la operación, los cocos equivaldrían al número 2.

En la última operación se pide adivinar el resultado de la suma de medio coco (1), una manzana (10) y un racimo de plátanos (4). La respuesta final sería 15. Sin embargo, algunas personas han ido más allá y afirman que esta no es la respuesta correcta.

Han hecho una distinción entre las frutas. Explican que los plátanos de la segunda y la tercera ecuación no son los mismos que los de la cuarta. Añaden que al igual que en la tercera ecuación se distingue entre un coco entero y medio, también se debería diferenciar el número de plátanos que hay en los racimos.

Algunas personas piensan que si un racimo con cuatro plátanos, como es el caso de la segunda y tercera ecuación, equivale a 4, el racimo de la última ecuación que tan sólo tiene tres plátanos, equivaldría a 3, por lo que el resultado final sería 14.

Según el diario Daily Mail, el Doctor Kevin Bowman de la Universidad Central de Lancashire afirma que "se puede interpretar de muchas maneras, una respuesta no es más correcta que otra". Añade que "no hay ambigüedad en la primera ecuación", sin embargo, expolica que "no todos los racimos de plátanos son iguales, por lo que se podría decir que representan distintas cantidades".

Concluye que al haber tantas interpretaciones en cuanto a los cocos y los plátanos "hay una cantidad infinita de posibles respuestas".