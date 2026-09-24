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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 es el01 11 16 22 43 44, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 0, con un bote de euros.

La Bonoloto de hoy

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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 01 11 16 22 43 44, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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