Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 130.000.000 euros.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de Euromillones y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 130.000.000 euros.

Si aciertas todos los números te convertirás en el ganador del ansiado bote de Euromillones, el premio más deseado de sorteo. Para participar, simplemente tendrás que seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo de Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo de Euromillones es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde ha caído el bote de 5 millones de euros de la Primitiva, el de 2,9 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 25 de septiembre de 2025

EuroDreams
EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025

El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025 es el 05, 0, 11, 14, 28 y 30 y el dream 2. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025

La Primitiva de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, con un bote de 5.000.000 euros, ha agraciado al número 06, 14, 28, 29, 33 y 38, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 1.

Resultado de la Lotería Nacional, hoy 4 de marzo de 2023, en directo

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 25 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad