EUROJACKPOT

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 10.000.000 euros.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 26 de septiembre de 2025con un bote de 10.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

