Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 de hoy sábado 11 abril 2026

Desde hace 37 años, Loterías y Apuestas del Estado colabora con la AECC, destinando parte de los beneficios a ofrecer atención psicosocial gratuita a pacientes y familiares, además de apoyar proyectos de investigación contra el cáncer.

Al comprar tu décimo, entras en el sorteo de la AECC 2026, pero también te conviertes en parte de esta misión solidaria. Tu participación ayuda a que más pacientes y familiares reciban el apoyo que necesitan y a que la investigación avance para combatir esta enfermedad.

Premios Sorteo Extra de la Lotería Nacional contra el cáncer AECC 2026

Si además de colaborar, quieres tener la oportunidad de ganar alguno de los premios del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026, compra un décimo por 15 euros. Después, cruza los dedos y piensa en positivo para que te toque alguno de estos premios:

Primer Premio (5 cifras): 150.000 €

Segundo Premio (5 cifras): 30.000 €

Tercer Premio (5 cifras): 15.000 €

Además de los grandes premios, también puedes ganar estos otros muy interesantes:

A las cinco cifras: 7.500 €

A las cuatro últimas cifras: 375 €

A las tres últimas cifras: 75 €

A las dos últimas cifras: 30 €

y aproximaciones y reintegros:

Aproximación al 1.º premio: 21.000 €

Aproximación al 2.º premio: 12.000 €

Aproximación al 3.º premio: 6.225 €

99 restantes centena 1.º premio: 750 €

99 restantes centena 2.º premio: 750 €

99 restantes centena 3.º premio: 750 €

3 últimas cifras iguales 1.º premio: 750 €

2 últimas cifras iguales 1.º premio: 300 €

Reintegros última cifra: 150 €

Reintegros 1.ª extracción: 150 €

Cuándo se celebra el Sorteo Extra de la AECC 2026

El Sorteo Extraordinario AECC 2026 de la Lotería Nacional se celebra el 11 de abril de 2026. Tras el mismo, puedes verificar si número ha sido uno de los premiados en la web de Antena 3 Noticias o en la página oficial de SELAE.

Recuerda que dispones de 3 meses desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Si no lo haces dentro de este plazo, perderás tu derecho a cobrarlo y el premio pasará a Loterías y Apuestas del Estado.

No olvides que los beneficios de este sorteo extra se destinan a los programas de la AECC: atención psicosocial gratuita a pacientes y familiares, proyectos de investigación y campañas de prevención y detección temprana del cáncer en toda España.

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