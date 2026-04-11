Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 de hoy sábado 11 abril 2026

Loterías y Apuestas del Estado colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer desde 1989, destinando parte de los beneficios a atención a pacientes e investigación.

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola Contra el C&aacute;ncer AECC

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECCAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Desde hace 37 años, Loterías y Apuestas del Estado colabora con la AECC, destinando parte de los beneficios a ofrecer atención psicosocial gratuita a pacientes y familiares, además de apoyar proyectos de investigación contra el cáncer.

Al comprar tu décimo, entras en el sorteo de la AECC 2026, pero también te conviertes en parte de esta misión solidaria. Tu participación ayuda a que más pacientes y familiares reciban el apoyo que necesitan y a que la investigación avance para combatir esta enfermedad.

Premios Sorteo Extra de la Lotería Nacional contra el cáncer AECC 2026

Si además de colaborar, quieres tener la oportunidad de ganar alguno de los premios del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026, compra un décimo por 15 euros. Después, cruza los dedos y piensa en positivo para que te toque alguno de estos premios:

  • Primer Premio (5 cifras): 150.000 €
  • Segundo Premio (5 cifras): 30.000 €
  • Tercer Premio (5 cifras): 15.000 €

Además de los grandes premios, también puedes ganar estos otros muy interesantes:

  • A las cinco cifras: 7.500 €
  • A las cuatro últimas cifras: 375 €
  • A las tres últimas cifras: 75 €
  • A las dos últimas cifras: 30 €

y aproximaciones y reintegros:

  • Aproximación al 1.º premio: 21.000 €
  • Aproximación al 2.º premio: 12.000 €
  • Aproximación al 3.º premio: 6.225 €
  • 99 restantes centena 1.º premio: 750 €
  • 99 restantes centena 2.º premio: 750 €
  • 99 restantes centena 3.º premio: 750 €
  • 3 últimas cifras iguales 1.º premio: 750 €
  • 2 últimas cifras iguales 1.º premio: 300 €
  • Reintegros última cifra: 150 €
  • Reintegros 1.ª extracción: 150 €

Cuándo se celebra el Sorteo Extra de la AECC 2026

El Sorteo Extraordinario AECC 2026 de la Lotería Nacional se celebra el 11 de abril de 2026. Tras el mismo, puedes verificar si número ha sido uno de los premiados en la web de Antena 3 Noticias o en la página oficial de SELAE.

Recuerda que dispones de 3 meses desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Si no lo haces dentro de este plazo, perderás tu derecho a cobrarlo y el premio pasará a Loterías y Apuestas del Estado.

No olvides que los beneficios de este sorteo extra se destinan a los programas de la AECC: atención psicosocial gratuita a pacientes y familiares, proyectos de investigación y campañas de prevención y detección temprana del cáncer en toda España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC de hoy sábado 11 abril 2026

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 de hoy sábado 11 abril 2026

Cuánto se lleva Hacienda del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Cuánto se lleva Hacienda del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 11 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 115 millones de euros del Euromillones, el millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 10 de abril de 2026

EUROJACKPOT HOY
EUROJACKPOT

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 10 de abril de 2026

El resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 10 de abril de 2026 ha agraciado al número 01 06 11 18 48 y los soles el 10 y 12.

Euromillones comprobar
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 10 de abril de 2026

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 10 de abril de 2026 es el 10, 13, 14, 38 y 41, siendo las estrellas el 06 y 09, con un bote de 142.000.000 euros.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 10 de abril de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 10 de abril de 2026

Horario Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Horario Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 del sábado 11 de abril 2026

Publicidad