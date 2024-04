Lotería Nacional de la AECC hoy sábado 6 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Los 12 números de 5 cifras premiados con 75.000 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la AECC de hoy sábado 6 de abril son: 38095, 89503, 12696, 95468, 93246, 88080, 48006, 88797, 96209, 91007, 90068 y 24554. Si no has ganado, no desesperes, porque ¡empieza el reparto de los premios principales de la Lotería Nacional!