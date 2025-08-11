Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 11 de agosto de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 10 de agosto de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

