Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 09 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 09 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 8.500.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar n&uacute;mero del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 09 de noviembre de 2025con un bote de 8.500.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

