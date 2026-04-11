Cuánto se lleva Hacienda del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026

Hoy sábado 11 de abril de 2026 llega el Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer, una iniciativa de Lotería y Apuestas del Estado que une la emoción del sorteo con un importante objetivo solidario: parte de la recaudación se destina a apoyar los programas de investigación, prevención y atención a pacientes de la Asociación Española Contra el Cáncer en toda España.

Como en todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, Hacienda también recibe parte del importe. Los premios del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer no están completamente libres de impuestos, ya que si ganas una gran cantidad, deberás compartir el premio con Hacienda. ¿Quieres saber cuánto se lleva la Agencia Tributaria? ¡Te lo contamos!

Sorteo Extra de la AECC 2026: ¿Cuánto se lleva Hacienda?

Si tienes la suerte de ganar el primer premio del Sorteo Extraordinario de la AECC, es importante que sepas que no todo irá directo a tu cuenta. Hacienda aplica una retención automática del 20% sobre los premios que superan los primeros 40.000 euros (en este caso, el Primer Premio es el único que supera esta cantidad).

Es decir, de los 150.000 euros del premio, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. El 20% solo se aplica sobre los 110.000 euros restantes, lo que supone 22.000 euros de retención. Por tanto, el ganador del primer premio recibirá finalmente 128.000 euros netos en su cuenta bancaria.

Premios del Sorteo Extra de la AECC de la Lotería Nacional 2026

Aquí tienes los premios que puedes ganar si compras un décimo del Sorteo Extra de la AECC 2026:

Premios principales

Primer premio: 1.500.000 € por serie (150.000 € al décimo).

Segundo premio: 300.000 € por serie (30.000 € al décimo).

Tercer premio: 150.000 € por serie (15.000 € al décimo).

12 premios de 75.000 € por serie (7.500 € al décimo).

Aproximaciones

2 premios de 21.000 € por serie (2.100 € al décimo) para el número anterior y posterior al primer premio.

2 premios de 12.000 € por serie (1.200 € al décimo) para el número anterior y posterior al segundo premio.

2 premios de 6.225 € por serie (622,50 € al décimo) para el número anterior y posterior al tercer premio.

Otros premios por terminaciones

Extracciones de 4 cifras: 3.750 € por serie (375 € al décimo).

Extracciones de 3 cifras: 750 € por serie (75 € al décimo).

Extracciones de 2 cifras: 300 € por serie (30 € al décimo).

Reintegros: devolución del importe del décimo.

El total de premios en juego es de 105.000.000 €, lo que corresponde al 70% de la emisión del sorteo. ¿Sabías que 1 de cada 3 décimos toca? ¡No está nada mal!

Recuerda, participar en este sorteo no solo ofrece la posibilidad de llevarse un premio económico, sino también la oportunidad de colaborar con la lucha contra el cáncer, contribuyendo a financiar proyectos científicos, programas de prevención y servicios de apoyo a pacientes y familiares.

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