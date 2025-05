ONCE

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra del día de la Madre de la ONCE

Cada año el Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE reparte millones de euros en premios y este 2025 no es la excepción. Con un premio principal de 17 millones de euros, la emoción está servida para quienes hayan comprado su cupón. Sin embargo, es importante saber que no todo el dinero ganado llega directamente al bolsillo: Hacienda también quiere su parte.