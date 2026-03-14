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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 14 de marzo de 2026.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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