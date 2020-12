Las anécdotas de la Lotería de Navidad 2020 y años anteriores: ¿Pero qué cantas niña?

Si te acuerdas de esto tu edad te delata. Ocurrió en 1986. La niña que canta los premio se confunde y se "come" un 0. Entona la cifra de 25 millones (entonces de pesetas), cuando en realidad era el premio Gordo; 250 millones. Menudo alegrón para los que jugaban el 03.772, número agraciado ese año con el primer premio.

¿Qué posibilidad hay de tropezar dos años seguidos con la misma piedra?

Al año siguiente, en 1987, apareció el 20.064; la niña cantó que le correspondía 100.000 pesetas, pero no era así. El premio era el Gordo. Felipe Cantón, Don Felipe como era conocido por todos, supervisor de las tablas paró el sorteo entre gritos de reprobación a la joven: "¿Qué has cantado niña, qué has cantado?", le decía. El vídeo se puede ver en Youtube con la voz de Nieves Herrero que estaba retransmitiendo lo ocurrido. El tono de la reprimenda fue tremendo, tanto que la pequeña acabó llorando.

¿Cuántas posibilidades hay de que dos niñas canten el primer premio y además lo hagan dos años consecutivos?

Aseguran los matemáticos que solo hay una posiblidad entre 100.000 de que nos toque el Gordo. Pero ¿cuántas posibilidades hay de que dos niñas canten el primer premio y además lo hagan dos años consecutivos? Pues ocurrió. En 2015 y 2016, Lorena y Nicole, lo hicieron. Cuando les preguntaron cómo se sentían al repetir aseguraron entre risas: "ahora más tranquilas; ya no es la primera vez que cantamos el Gordo".

El Gordo "más tempranero"

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad es el que suscita siempre mayor expectación. Por eso cuando aparece muy temprano para algunos el sorteo pierde algo de emoción. El Gordo más tempranero fué el 54.600: apareció a los 15 minutos de comenzar el sorteo. Aunque el del año spado, el 26.590, esetuvo a punto de igualarle: apareció a los 19 minutos. El más rezagado, remolón, fue el 13:437. Estaba casi a punto de finalizar el sorteo y alrededor de las 13:00 h. se cantó.

Salvador Benítez asistió en persona 24 años, nunca le tocó

El público es el otro gran aliciente de este sorteo. Cada vez son más numerosos los que van disfrazados al Teatro Real y con trajes más divertidos y disparatados. Una moda que comenzó con "el hombre de los botones". Salvador Benítez acudía desde su domicilio en Céret, en el sur de Francia, para presenciar el directo el sorteo. Lo hizo durante 24 años. Jamás le tocó el Gordo pero disfrutaba como pocos del sorteo.

Para todos aquellos que a sucumben al sueño durante la celebración del mismo el antídoto de Morfeo se llama Aya Ben Hamduch. Una niña de 8 años que se hizo muy popular en los últimos sorteos por su manera de cantar la "pedrea", alargaaaaaaaannnnnndoooo casi hasta el infinito los miiiiiiilllllll euros.

La bola que escapó del bombo y provocó que se hablara de tongo en redes

De las últimas y sonadas anécdotas... la del sorteo de 2019. Durante la introducción de las bolas en el bombo de los números, una de ella rebotó hacia el exterior. En este caso,y según nota aclaratoria del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, "el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo". Algo que no es muy frecuente, es la primera vez que yo lo veía y llevo acudiendo al sorteo más de 25 años, y que suscitó la reticencias y dudas de muchos.

Para los amigos de la estadística: la terminación 13 (de las más demandadas por los que juegan) nunca obtuvo el Gordo hasta el 2016, año en el que el primer premio recayó en el 66.513.