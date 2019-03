Las tres noticias más importantes de este domingo 17 de marzo

La escisión entre Díaz y Sánchez se escenifica de nuevo en las listas de las generales

Los afines a la expresidenta andaluza han quedado fuera de las candidaturas de algunas provincias andaluzas. Esta federación ha presentado un voto particular, que no se ha tenido en cuenta, para mostrar su descontento. Una parte de ellos no ha participado en la votación final.

El juez decreta prisión provisional sin fianza para la madre de los niños asesinados en Godella

El juez ha enviado a prisión esta mañana a la madre de los niños asesinados en Godella, Valencia. La mujer está ya en la cárcel de Picassent, la misma en la que ingresó este sábado también el padre.

Oficial: récord absoluto en el fútbol femenino con 60.739 personas en el Metropolitano para el Atlético vs Barcelona

Se rozó el lleno en el Wanda Metropolitano para ver el Atlético - Barcelona de LaLiga femenina. Un total de 60.739 aficionados se congregaron en el feudo rojiblanco para ver el partidazo entre las dos grandes de nuestro fútbol en lo que supone un nuevo récord, tras las casi 50.000 personas que hubo en San Mamés en la Copa de la Reina.