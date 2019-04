Yllanes, tras la declaración de la Infanta: "Ojalá el 95% de los españoles pudiera despreocuparse de la economía familiar"

El diputado de Podemos por Baleares Juan Pedro Yllanes, ha opinado en Espejo Público sobre la declaración de la Infanta Cristina en el juicio por el Caso Nóos. Dice que la vio "sabiendo lo que tenía que responder y con muchísima tranquilidad" y añade que "sonaba todo un poco impostado" y explica que "estaba en su derecho de tener preparadas las respuestas".

Yllanes dice que la Infanta estaba en su derecho a preparar el interrogatorio y a negarse a responder a algunas preguntas.

Sobre la negativa de responder a las preguntas de la abogada de Manos Limpias Virginia Negrete, Yllanes dice que "el silencio del acusado es valorable junto con el resto de pruebas", por lo que añade que la "sala deberá valorar cómo interpreta el silencio de Cristina de Borbón ante las preguntas de la acusación popular". Explica que el silencio de la Infanta no supone un reconocimiento de las cuestiones que se le preguntaban.



Preguntado sobre si el desconocimiento exime de culpa a la hermana del Rey, Yllanes dice que "hay que valorar si el resto de la actividad probatoria permite concluir que Cristina de Borbón dejaba toda la cuestión financiera en manos de Iñaki Urdangarin" y dice que "ojalá el 95% de los ciudadanos de este país pudiesen tomarse con tanta despreocupación la economía familiar" y lo califica de "envidiable".

El diputado de Podemos dice que una vez que se reanude el juicio con la declaración de los testigos, será muy interesante porque García Revenga, el secretario de las Infantas Elena y Cristina, contará "por qué personas vinculadas a la Casa del Rey, cuando reinaba el padre de la acusada se ocupaban de las finanzas del Instituto Nóos".

Yllanes dice que le llamó la atención que el interrogatorio de Urdangarin comenzó "intentando tranquilizar al acusado de que la cosa no iba con su mujer" y añade que "todo el mundo se preocupa de que pueda quedar desvinculada de estas actividades".

Critica que no se insistió mucho en cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron a través del Instituto Nóos, y cree que el fiscal Pedro Horrach no utilizó "esa dureza" que le caracteriza en sus interrogatorios.

En cuanto a las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González sobre Pablo Iglesias y la dureza de su discurso durante el debate de investidura, dice que duda que el líder de Podemos pida perdón y añade que "forma parte del debate político" que se hizo "en el transcurso de una réplica".

Yllanes cree que se utilizaron unos términos "más contundentes" que los que se han escuchado en otras ocasiones, pero duda que tenga que pedir perdón porque en su opinión "no fue una demostración de odio o de rencor a Felipe González" y defiende que Iglesias no atacó al expresidente sino que sólo dijo que "tiene el pasado manchado de cal viva" en alusión a su pasado político, no a su persona, insiste.

El diputado de Podemos ha contestado al socialista Antonio Hernando después de que recordara que Podemos gobierna en algunos lugares con apoyo del PSOE. Yllanes le da la enhorabuena a los votantes del PSOE por tener "la suerte de tener un gobierno de progreso" apoyados por los socialistas.

Explica que su partido no apoyará a Pedro Sánchez en la investidura y añade que ya lo dejaron claro cuando le pidieron que "mirase hacia la izquierda" y dice que Podemos no tiene la intención de que se vuelvan a celebrar elecciones.

Sobre la posibilidad que planteó el líder de Izquierda Unida de presentarse en confluencia si se celebraran de nuevo elecciones, Yllanes dice que "es una música que lleva sonando desde hace tiempo" y añade que antes de que se celebren unos comicios anticipados, se debería optar a un gobierno de progreso porque insiste en que es posible.